バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、現地時間28日に控えているブンデスリーガ第24節のドルトムント戦を前に、負傷により戦線離脱を余儀なくされた。同26日、ドイツ紙『Frankfurter Rundschau』が伝えている。同紙は「伊藤洋輝とキム・ミンジェは、負傷のために木曜日（26日）の午後のチームトレーニングを離脱せざるを得なかった」と報道。伊藤は筋肉系のトラブルを抱えている模様で、正確な診断はまだ出ていないもの