ELEMOsは、特定小型四輪「ELEMOs4 REBORN（エレモーズフォー リボーン）」の取り扱いを、ヨドバシカメラの「マルチメディア梅田」「マルチメディアAkiba」の2店舗で先行販売を開始した。●梅田ではアップダウンのあるコースで試乗も可能実店舗で、「ELEMOs4 REBORN」を“見て・触れて・乗って”検討できる機会を広げる。とくに、マルチメディア梅田では、アップダウンのある試乗コースで体験が可能。平坦な路面だけではわかり