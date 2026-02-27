「AE86」(通称：ハチロク)は今や、世界中のクルマ好きに知られる日本車となった。『頭文字D』の主人公が乗る藤原とうふ店のパンダトレノの影響によるのは間違いない。「ノスタルジック2デイズ 2026」(N2d)ではレビンの極上品に出会うことができた。世界のハチロク、極上品だといくらくらい?「ノスタルジック2デイズ2026」に集った名車、旧車の写真ギャラリーはこちらレビンの顔ファン増加中?トヨタ「カローラ/スプリンター」シリー