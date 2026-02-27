日本サッカー協会（JFA）は２月27日、北中米ワールドカップのキャンプ地決定を正式に発表した。森保一監督が率いる日本代表の事前キャンプ地は「Tigres Training Center」（メキシコ／モンテレイ）に、チームベースキャンプトレーニングサイトが「Nashville SC Training Center」（アメリカ／ナッシュビル）になる。JFAの公式サイトでも伝えられ、施設の写真などを添え、「MLS加盟のナッシュビルSCが使用するトレーニングセ