「セイコー 5スポーツ」×「HUF」 - 70年代のアーカイブから着想を得てカスタマイズした限定モデル発売セイコーウオッチは3月6日、「セイコー 5スポーツ」と「HUF」のコラボレーション限定モデル第3弾を発売する。価格は5万6,100円、本数は限定7,000本だ。ライフスタイルブランド「HUF」とのコラボ限定モデルの第3弾○HUFってどんなブランド?2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立された「HUF」は、スケー