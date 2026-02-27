JFA（日本サッカー協会）は27日、FIFAワールドカップ2026におけるキャンプ地が決まったことを明かした。今回の発表によると、事前キャンプ地はメキシコ北東部に位置するモンテレイの「Tigres Training Center」。チームベースキャンプトレーニングサイトがアメリカ・テネシー州のナッシュビルに位置する「Nashville SC Training Center」に決まった。事前キャンプ地の「Tigres Training Center」はリーガMX（メキシコ1部リー