現地２月26日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、伊東純也と横山歩夢が所属するベルギーのヘンクがクロアチアのディナモ・ザグレブとホームで対戦。敵地での第１レグを３−１で制していたなか、延長戦の末に３−３、アグリゲートスコア６−４で勝利し、16強入りを決めた。２戦合計４−４で突入した延長戦で決勝ゴールを生み出したのが、57分にPKを献上していた伊東だった。101分、