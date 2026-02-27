【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERのSOOBINとBEOMGYUが、モード誌『SPUR』5月号と、『SPUR』が手がけるムック『SPUR ソウルシティガイド』に登場。 さらに、『SPUR』5月号特別版と『SPUR ソウルシティガイド』の表紙でWカバーを飾る。 ■『SPUR ソウルシティガイド』の詳細 3月23日発売のムック『SPUR ソウルシティガイド』は、『SPUR』が2022年以降定期的に特集してきた韓国ソウルガイ