日経225先物は11時30分時点、前日比270円安の5万8580円（-0.45％）前後で推移。寄り付きは5万8510 円と、シカゴ日経平均先物（5万8715円）を下回る形で、売りが先行して始まった。中盤にかけて5万8170円まで売られた後は5万8200円～5万8400円辺りでの保ち合いを継続。終盤はショートカバーとみられる動きから下落幅を縮めており、寄り付き水準を上回ってきた。 エヌビディア の下落が嫌気される形から