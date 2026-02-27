27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万8630円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万8528.09円に対しては101.91円高。出来高は2万2853枚となっている。 TOPIX先物期近は3916ポイントと前日比35ポイント高、現物終値比3.26ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58630