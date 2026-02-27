これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。 雪の多く積もっている地域では、しばらくの間 ナダレに注意してください。 ◆27日(金)これからの天気 雲が広がりやすい見込みです。ただ、薄い雲が中心でしょう。 降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。 ◆27日(金)の予想最高気温 最高気温は、12～14℃の予想です。 昨日と同じ