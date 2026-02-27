ブルージェイズの岡本和真内野手が26日（日本時間27日）、米フロリダ州ダンイーデンで行われたマーリンズとのオープン戦に「6番三塁」で先発出場。4回裏1死満塁の好機で適時二塁打を放ち、結果を残した。今後は「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」出場のためチームを離脱。日本代表“侍ジャパン”に合流する。ブルージェイズの打撃コーチは岡本の適応力を