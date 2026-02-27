少女にわいせつな行為をしたとして教諭の男が逮捕された事件を受け、男が勤務していた学校で保護者説明会が開かれました。保護者説明会は26日午後6時から非公開で行われ、約180人が出席しました。この事件は2024年3月、広島市立高校の教諭の男（37）が当時勤務していた学校で、16歳未満の少女とわいせつな行為をしたとして不同意性交等の疑いで逮捕されたものです。説明会では、学校側が事件の概要と今後の対応策を述べ、保護者か