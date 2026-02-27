関税などの影響を受ける自動車産業を支援しようと、広島銀行など全国8つの銀行が協定を結びました。この協定は、技術の進展や米国関税などの影響を受ける自動車産業の支援に向け、8つの銀行が持つ知見やノウハウを結集し、より実効性の高い施策に取り組むことが狙いです。■広島銀行 清宗一男 頭取「地域経済の根幹を支えている自動車関連企業の皆様に対して、より広域的かつ戦略的な支援を行うためのプラットフォームになる