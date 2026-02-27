26日午後、薩摩川内市で住宅と納屋を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは薩摩川内市川永野町の住宅です。警察によりますと26日午後3時15分ごろ、「建物が燃えています」と近くの住民から消防に通報がありました。火は約2時間半後に消し止められましたがこの火事で猿渡良一さん66歳の木造2階建て住宅1棟と隣接する納屋を全焼しました。猿渡さんは一人暮らしで、出火当時、外出中でけがは