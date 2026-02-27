東日本旅客鉄道(JR東日本)は3⽉28日、大井町駅に直結する「OIMACHI TRACKS」をまちびらきする。OIMACHI TRACKS施設構成○プロジェクションマッピングとドローンショーを実施オープニングイベントとして、光と映像が織りなすダイナミックなプロジェクションマッピングを展開する。場所はTRACKS PARK、CROSS PLAZA、STATION PLAZA。開催期間は3月28日〜6月1日まで、時間は18:00〜23:00までを予定している(初日のみ19:20〜)。プ