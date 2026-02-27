卓球女子日本代表の橋本帆乃香のイベントが行われたことに、中国の卓球ファンから批判の声が上がった。WTTシンガポールスマッシュ2026に出場中の橋本は、26日午後4時半（現地時間）から100人限定のファンミーティングに出席し、サインや写真撮影に応じた。イベントは現地のリゾート・ワールド・セントーサが主催したもので、WTTも中国の微博（ウェイボー）などで大々的に宣伝したほか、事後にはイベントでの写真なども投稿した。橋