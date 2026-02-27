この記事をまとめると ■買ってきたままの状態でサーキット走行ができるクルマは少ない ■少し試す程度ならノーマル＋αで走れるクルマも多少存在する ■ブレーキなど最低限のパーツを変更することでより安全に楽しめるようになる ちょっと試すくらいならそのままでもOK ポルシェの911GT3とか、そういったクルマを除けば、買ってきたそのままの状態でサーキットを堪能できて、トラブルが起きないクルマというのはそうそうない。