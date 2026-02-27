名古屋市中区の大津通で27日朝、乗用車3台が絡む事故があり、このうち1台は中央分離帯のフェンスを突き破って対向車線にはみ出しました。警察などによりますと、27日午前8時50分頃、中区大須3丁目の上前津交差点付近で、乗用車3台が絡む事故がありました。事故の当事者によりますと、交差点の40mほど手前で車線変更した車を避けようとした車に、後ろから走ってきた乗用車が追突し、はずみで中央分離帯のフェンスを突き破り、