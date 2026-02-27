ロッテは、チューインガム「チウインガム」2商品を2026年3月3日に発売する。噛んだ瞬間に弾けるチップ2025年3月に発売し、昭和のポスターをイメージしたレトロなパッケージデザインなどが好評だったという「チウインガム〈ラムネ〉」が再び登場するほか、新フレーバー「同〈コーラ〉」を追加。いずれもブドウ糖を配合し、さわやかなラムネとコーラの味わいを楽しめる。噛んだ瞬間に弾けるチップにより、それぞれの"炭酸感"を表現し