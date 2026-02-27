大王製紙は2月26日、エリエール初となる防災セット「やさしさストック」(スタンダード5,400円/女性用3,500円)をエリエールオンラインショップで発売した。「やさしさストック」(左から:スタンダード5,400円/女性用3,500円)○ローリングストック実践者は半数近年、全国各地で自然災害が頻発し、災害発生時に自宅で生活を継続する「在宅避難」を想定した備えの重要性が高まっている。2025年10月1日〜7日、同社が2,137名を対象に実施