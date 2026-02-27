日本デビュー17年目を迎えるダンスボーカルグループ・超新星（SUPERNOVA）が、約1年半ぶりとなるミニアルバム『Ichigo Ichie』を5月20日に発売することが決定した。【写真】日本語でインタビューに応じる超新星ソロカットもタイトルには、ファンはもちろんのこと、家族・友人・大切な人々との一つ一つの出会いに感謝し、あの日交わした約束や、ともに流した涙、出会えた奇跡を一生の宝物にするという気持ちが込められている