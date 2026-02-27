俳優の足立梨花と北香那が、テレビ東京で3月5日にスタートする木ドラ24『旅と僕と猫』（毎週木曜 深0：30）にゲスト出演することが27日、発表された。【写真】猫に癒される〜中川大輔主演ドラマのメインビジュアル本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守（ねこがみ・まもる）が、猫と話せる不思議な能力を使い、各地の猫たちにおいしい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマ。猫神は中