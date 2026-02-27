ネスレ日本は3月1日、スティックタイプ製品「ネスカフェ クーラー」を全国の主要スーパーマーケット等および通販サイトで発売する。ネスカフェ クーラー○"新感覚"リフレッシュドリンクが登場日本では、飲用されるコーヒーの約40%がアイスコーヒーとなり、近年は暑さを感じる期間が長くなる傾向や、ライフスタイルや嗜好の多様化も相まって、その人気はさらに高まっている。さらに、仕事や家事、勉強などのタスクに追われ、SNSやデ