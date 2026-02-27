中京テレビ・日本テレビ系『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!』の3月4日放送回は、『人間研究所』最終回スペシャル第1夜を送る。【写真】“使いたくない”タレントの特徴を語る佐久間宣行氏レギュラー放送開始から約1年となる今年3月での番組終了に納得できず、ホモサピに説明責任を問う動物MC陣。番組は「なぜ」「どのように」終了が決まったのか？実際の証言をもとに作成した再現VTRで“番組終了のリアル”を研究する