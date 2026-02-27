リクルートは2月25日、「SUUMO住みたい街ランキング2026 首都圏版」を発表した。調査は2025年10月6日〜11月20日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県在住の20歳〜49歳の男女9,000人を対象にインターネットで行われた。○9年連続で「横浜」が1位に[首都圏]住みたい街(駅)ランキング総合1位は9年連続で「横浜」。以下、2位「大宮」3位「吉祥寺」4位「恵比寿」と、上位4位までが2024・2025年と同じ結果となった。7位「品川」は