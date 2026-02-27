国会では27日から来年度予算案の実質審議が始まりました。衆議院の解散・総選挙で審議入りが大きく遅れた予算案ですが、高市首相は年度内成立を目指す構えを崩していません。中継です。委員会は与党・自民党の質問から始まりました。トップバッターの小林政調会長は安全保障や皇室典範など高市政権の重要政策について今後の方針をただしました。自民党・小林政調会長「皇室典範の改正について、私自身は男系継承前提としなければな