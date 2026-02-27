左アキレス腱断裂縫合術を受けた阪神・石井大智投手が、27日から兵庫県尼崎市の2軍施設・SGL尼崎でリハビリを開始した。この日、報道陣に対応した。「阪神タイガースにとって大事なシーズンで、26年は僕の中でも覚悟を持って臨もうとしていたシーズン。すごく、本当に申し訳ない気持ちです」右腕は11日に行われた紅白戦でカバーに入った際に左アキレス腱を痛めた。「左足で踏ん張った時に。ブチっというか、バンという音がし