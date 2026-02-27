【ソニー・インタラクティブエンタテインメント：報酬プログラムの改定】 2月26日 発表 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2026年4月1日より報酬プログラムを改定し、新卒正社員入社者の初任給を引き上げると発表した。 プレイステーションブランドを展開するSIEが新卒初任給の引き上げを発表。今回の改訂で、学士卒は年俸510万円（月額42.5万円）、修