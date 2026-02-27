ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は3月4日、旬の国産苺と熊本県産の柑橘「不知火(しらぬい)」を合わせた季節デザートを全国のロイヤルホスト(一部店舗除く)で発売する。左から「苺と不知火のパフェ〜春爛漫〜」(1,298円)、「苺と不知火のブリュレパフェ」(1,738円)、「苺と不知火のヨーグルトジャーマニー」(1,518円)○苺×不知火のデザートが登場季節デザートの中でも、例年高い人気を誇る「苺デザート」。1月からの