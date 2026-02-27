漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２１」で優勝し、今や超売れっ子となったお笑いコンビ「錦鯉」が、２０２３年から毎年開催している全国独演会ツアー「錦鯉独演会ツアー２０２６」を今年も開催することが決定した。今年のツアーは５月２３日、東京・ヒューリックホール東京を皮切りに全国９都市１１公演を行う。公演は、新たに書き下ろすオール新ネタの漫才に加え、２人の個性あふれる幕間ＶＴＲで構成される。ツアー