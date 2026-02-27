?無双右腕?の再起への時間が始まった。阪神・石井大智投手（２８）が２７日に二軍施設「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」でリハビリを開始。１１日に沖縄・春季キャンプで行われた紅白戦で「左アキレス腱を断裂し、大阪府内の病院での手術を経て２０日に退院していた。「無事、手術が終わって。今からリハビリに入るところです」。患部の状態については「痛みはほぼないんで」と明かす。それでも足の可動域は制限されており、状況を