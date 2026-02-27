星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は5月25日から、畑の循環を学び、採れたて野菜とハーブを味わうブランチ「YATAI to FARM」を開催する。特等席で味わう野菜を中心としたグリル料理同施設は、豊かな自然の中で田園風景や農作物に親しみながら過ごす、高原のアグリツーリズモリゾート。敷地内にある畑や田んぼを活かし、"Farm to Table(農園から食卓へ)"から着想を得て、「食卓を農園に運ぶ」という逆転の発