【モデルプレス＝2026/02/27】ロックバンド・MY FIRST STORYが2月26日、活動休止することを公式サイトにて発表した。【写真】マイファス、2017年の圧巻ステージの様子◆MY FIRST STORY、活動休止を発表公式サイトでは「‐お知らせ‐」とした文書を公開し、「今後の活動について、メンバーおよびスタッフで何度も話し合いを重ね、各メンバーが自分自身と向き合う時間を持ち、一度立ち止まり、充電期間としてMY FIRST STORYとしての