日本代表の伊東純也がオウンゴール誘発でEL16強進出に貢献ベルギー1部ヘンク所属の日本代表FW伊東純也が現地時間2月26日、UEFAヨーロッパリーグ（EL）ノックアウトステージプレーオフ（PO）の第2戦ディナモ・ザグレブ（クロアチア）戦に先発出場し、“勝ち越し弾”を決める活躍を見せた。チームは3-3で引き分け、2戦合計6-4でPOを突破。伊東の活躍に「完全に勝利を引き寄せた」と注目が集まっている。ディナモ・ザグレブとの初