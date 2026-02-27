テレビ生出演32分で65問すべてに“0.5秒の間”で即答感動と熱狂を呼んだミラノ・コルティナ五輪。帰国後、多くのメダリストがテレビに出演し、競技中とは異なる素顔をのぞかせている。そんな中で、ある“違和感”が強く印象に残った。フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した17歳・中井亜美の「間」だ。26日、中井は日本テレビ系の2つの情報番組に生出演した。気づいたのは、問いを受けてから口を開くまでが極端