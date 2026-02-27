冬の寒さによる体の冷えが気になる時には、【セリア】の「あったかグッズ」に頼ってみて。身に着けることで、温かさを感じられるようになる便利なアイテムがラインナップ中。寒さが気になるおうち時間やお出かけ時の冷え対策として、手軽に取り入れられそうです。今回は、手首や足首をピンポイントで温めるのに役立つセリアの「あったかグッズ」をご紹介します。 手や足が冷えやすい人は要チェック！ インスタグラマӦ