2月27日のカリアリ戦でメンバー入りの可能性イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶の復帰が近づいているようだ。現地時間2月27日に行われる第27節のカリアリ戦を前に、複数の地元メディアが報じている。昨年11月に行われたACミラン戦で左手を負傷した鈴木は、日本に戻って手術やリハビリを行い、1月にイタリアへ戻ってチームに合流していた。これまでも全体練習への復帰が報じられていた鈴木だが、いよいよ公式戦でも姿が見ら