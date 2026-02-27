バスケットボール・林咲希インタビューバスケットボール日本代表として、東京大会とパリ大会で五輪連続出場を果たした林咲希（富士通レッドウェーブ）が、「THE ANSWER」のインタビューに応じた。体脂肪率を気にして極端な食事制限をしていた過去もあったが、現在は正しいエネルギー補給を身に着け、「ご飯を食べることが怖くない」状態になっているという。自分に必要な食事・栄養を知り、パフォーマンスやケガの予防につなげる