昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）が、2月20日の放送回で、日本におけるハワイへの憧れの歴史を、楽曲とともに紹介。ハワイのイメージの変遷やハワイ旅行の普及過程について、番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエンサー）が語り合いまし