100年前の思いを追体験する旅へ。中之島香雪美術館（大阪市北区）では、特別展「大原美術館所蔵名画への旅―虎次郎の夢」が開かれている。大原美術館（岡山県倉敷市）が持つ西洋美術コレクションを紹介するもので、作品を購入しに渡欧した洋画家・児島虎次郎（1881〜1929年）による説明文も掲示。名画の素晴らしさとともに、虎次郎の芸術観も伝わってくる、味わい深い展覧会だ。中之島香雪美術館入り口（大阪市北区）大原美