ロックバンド・LINDBERGの渡瀬マキが27日、自身のインスタグラムを更新。懐かしすぎる一品を投稿した。 【写真】ポニーテール姿も新鮮アイドル時代の人気アーティスト 渡瀬は「本日一般発売スタートです毎回スペシャルなテーマでお届けしてる新横浜ニューサイドビーチでのライブ」と、6日に開催を予定している「HOP STEP JUMP 2026 in 新横浜」を告知。ファンに「全ア