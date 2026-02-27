天気が短い周期で変化します。期間の前半は、気温の変動も大きくなるでしょう。28日と3月1日は、ほぼ全国で晴れて春本番を思わせる暖かさとなりそうです。2日から3日は西から雨の範囲が広がり、関東など太平洋側を中心に気温がグッと低下するでしょう。前半:低気圧が通り、たびたび雨に冷たい雨の降る日もこの期間は、低気圧と高気圧が日本付近を交互に通るでしょう。明日28日は、午前中は所々で雨が降りますが、午後は日差しが