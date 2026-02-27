プルマン東京田町の「JUNCTION」に、窓一面に広がる桜を望む春の「夜桜ハイティー」が登場。37種類のフリーフローとともに、春の食材を心ゆくまで堪能できる内容です☆また、桜の見ごろには、夜桜ライトアップも実施されます！ プルマン東京田町「JUNCTION」夜桜ハイティー 提供期間：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）提供時間：2026年3月1日〜4月30日 17:00〜20:30（L.O. 20:30）お席120分制／ドリンク90分制&#