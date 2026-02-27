阪神・石井大智投手が２７日、兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」でリハビリを開始し、左アキレスけん断裂以降初めて、公の場で心境を明らかにした。左足を厳重に固定し、松葉づえを使用しながら報道陣の前に現れた。約８分間立ったまま取材対応。今の心境を問われると「やるしかないので」と冷静に先を見据えた。石井は沖縄・宜野座キャンプで行われた１１日の紅白戦で、無死一、二塁から右前打を浴び、本塁へカバーに入って左足