左アキレス腱断裂の手術を受けた阪神・石井大智投手が２７日、兵庫・尼崎の２軍施設でリハビリを開始した。１１日に行われた沖縄・宜野座キャンプの紅白戦に３回から登板。無死一、二塁で右前打を浴び、本塁広報へベースカバーに入った際に負傷。勝ちパターンを担うはずだったＷＢＣ日本代表も辞退し、今季中の復帰も厳しい状況だ。主な一問一答は下記の通り。―現状は「無事に手術が終わって。今からリハビリに入るところです」