ソフトバンクが２７日、台湾遠征から帰国の途についた。「２０２６年台日野球国際交流試合」（台北Ｄ）で２５日は中信兄弟、２６日はＷＢＣ台湾代表と対戦した。結果は７―３、４―０でいずれも勝利。名物でもある大音量の応援も味わい、２５日に山川は「セレモニーがあったり、開幕戦とかに近い部分がある」と表現。多くの選手が台湾の応援のすごさを口にし、シーズン前に独特の雰囲気を味えた収穫もあったようだ。チームは