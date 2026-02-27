ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）に所属先の木下グループ・木下直哉代表からポケットマネーで１人２０００万円、計４０００万円の報奨金が贈られた。「りくりゅう」は主要国際大会の五輪、世界選手権、四大陸選手権、ＧＰファイナルをキャリアを通じて制覇。ゴールデンスラム達成したことを喜ぶ木下代表は「２人はこの金額に値する。本来なら