バーガーキングの人気メニュー「アボカドワッパー」に、ピリ辛な新作が期間限定で登場。6種のハーブ＆スパイスを使用した「特製サルサソース」がアボカドと相性抜群な「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」を新たに発売します☆ バーガーキング「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」 発売日：2026年2月27日（金）〜販売店舗：全国のバーガーキング店舗※バーガーキング 東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競