去年10月、千葉県流山市で無人の住宅に侵入し、金庫などを盗んだとして、27歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、広島市中区のバーテンダー・博田源輝容疑者（27）で、去年10月、共謀のうえ流山市の住宅に侵入して、現金およそ470万円が入った金庫などを盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、博田容疑者はSNSで闇バイトに応募したとみられ、秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で指示を受け、犯行に及んだということ